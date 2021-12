L’Eredità oggi non va in onda: ecco perché, il motivo (Di martedì 7 dicembre 2021) L’Eredità non va in onda: ecco perché, il motivo perché oggi – martedì 7 dicembre 2021 – L’Eredità non va in onda su Rai 1 al solito orario? La motivazione è nella scelta della Rai di mandare in onda in diretta dalla Scala di Milano la Prima della Scala 2021. Per questo motivo il game show condotto da Flavio Insinna, come già accaduto lo scorso anno, non andrà in onda oggi, ma – tranquilli – tornerà già domani, 8 dicembre, al consueto orario. Ma vediamo la programmazione di Rai 1 per pomeriggio e serata di oggi, 7 dicembre 2021: Ore 14: oggi è un altro giorno Ore 15,55: Il Paradiso delle Signore Ore 16,45: Tg1 Ore 16,55: Tg1 ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 7 dicembre 2021)non va in, il– martedì 7 dicembre 2021 –non va insu Rai 1 al solito orario? La motivazione è nella scelta della Rai di mandare inin diretta dalla Scala di Milano la Prima della Scala 2021. Per questoil game show condotto da Flavio Insinna, come già accaduto lo scorso anno, non andrà in, ma – tranquilli – tornerà già domani, 8 dicembre, al consueto orario. Ma vediamo la programmazione di Rai 1 per pomeriggio e serata di, 7 dicembre 2021: Ore 14:è un altro giorno Ore 15,55: Il Paradiso delle Signore Ore 16,45: Tg1 Ore 16,55: Tg1 ...

Advertising

bakeoffitalia : L'Eredità e Soliti Ignoti non vanno in onda oggi 7 dicembre 2021 - Zazoom - zazoomblog : L’Eredità e Soliti Ignoti non vanno in onda oggi 7 dicembre 2021: ecco perché e cosa succede su Rai 1 - #L’Eredità… - CorriereCitta : L’Eredità e Soliti Ignoti non vanno in onda oggi 7 dicembre 2021: ecco perché e cosa succede su Rai 1 - Maria15112786 : Oggi sarei curiosa di vedere il controllo greennpass nei mezzi a Napoli. Ce ne sono pochi e funzionano molto male.… - Gianni90 : @gyn_lemon Così si studiano oggi storia e italiano? Come se uno fosse a 'l'eredità'? -