Legge di Bilancio, Pittoni (Lega): “Riattivazione dei Pas per i docenti, condivisione su proroga organico Covid Ata e assegnazione provvisoria per i docenti” (Di martedì 7 dicembre 2021) "Pare esserci condivisione sulla soluzione di alcune questioni della scuola da inserire in Legge di Bilancio, come il supporto finanziario alle paritarie che in un momento di grave difficoltà Legato alla pandemia coprono un terzo del servizio ai più piccoli, i fondi affinché gli ATA non siano esclusi dal personale Covid e la restituzione dell'assegnazione provvisoria agli insegnanti vincolati". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 dicembre 2021) "Pare essercisulla soluzione di alcune questioni della scuola da inserire indi, come il supporto finanziario alle paritarie che in un momento di grave difficoltàto alla pandemia coprono un terzo del servizio ai più piccoli, i fondi affinché gli ATA non siano esclusi dal personalee la restituzione dell'agli insegnanti vincolati". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Legge Bilancio Manovra: Fornaro, mantenere dialogo aperto con i sindacati C'è ancora tempo per provare a individuare nel passaggio parlamentare della legge di bilancio interventi che vadano nella giusta direzione di una maggiore equità per cercare di ridurre il disagio di ...

Campania: giunta, approvati i disegni di legge di stabilita' e di bilancio La giunta regionale della Campania ha approvato oggi il disegno di legge di stabilita' per il 2022, e il disegno di legge di bilancio per il triennio 2022 - 2024. Nei documenti di finanza approvati e' stata prevista la piena tutela delle fasce deboli, delle politiche sociali, e introdotti criteri di progressivita' ...

Legge di bilancio, l’approvazione rischia di arrivare intorno a Capodanno. C’è grande attesa per la scuola Orizzonte Scuola Giochi, la Uilm: il rinnovo delle concessioni non penalizzi i lavoratori del settore “È circolata in questi giorni sugli organi di stampa la notizia che la prossima legge di bilancio potrebbe riguardare anche il rinnovo delle concessioni del gioco lecito, un comparto ...

Sciopero generale contro la manovra, Palazzo Chigi: “È immotivato” Dopo settimane di confronto e scontro con il premier Mario Draghi sui temi della manovra (e in particolare su fisco e pensioni), Cgil e Uil hanno indetto per il 16 dicembre uno sciopero generale contr ...

