L’effetto del Super Green Pass sulla gente: aumentano le prenotazioni e le “prime dosi” di vaccino (Di martedì 7 dicembre 2021) Di obbligo vaccinale, almeno per il momento, non si parla in Italia. Nonostante le parole di Ursula von der Leyen che la scorsa settimana aveva chiesto di avviare un dibattito interno sul tema tra i Paesi dell’Unione Europea, nel nostro Paese l’avvento del Super Green Pass – entrato in vigore nella giornata di ieri, lunedì 6 dicembre – ha dato una forte spinta in avanti alla campagna di immunizzazione. I dati parlano chiaro, soprattutto se paragonati ai numeri delle ultime settimane: l’aumento delle prime dosi e delle vaccinazioni, infatti, è stato molto cospicuo. Proprio a cavallo del decreto firmato dal Consiglio dei Ministri. Aumento prime dosi, L’effetto Super Green Pass sulle ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Di obbligo vaccinale, almeno per il momento, non si parla in Italia. Nonostante le parole di Ursula von der Leyen che la scorsa settimana aveva chiesto di avviare un dibattito interno sul tema tra i Paesi dell’Unione Europea, nel nostro Paese l’avvento del– entrato in vigore nella giornata di ieri, lunedì 6 dicembre – ha dato una forte spinta in avanti alla campagna di immunizzazione. I dati parlano chiaro, soprattutto se paragonati ai numeri delle ultime settimane: l’aumento dellee delle vaccinazioni, infatti, è stato molto cospicuo. Proprio a cavallo del decreto firmato dal Consiglio dei Ministri. Aumentosulle ...

