Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Villarreal

Domani sera l'Atalanta si gioca il passaggio agli ottavi di Champions League, al Gewiss Stadium servono a tutti i costi i tre punti contro il Villarreal. Gasperini non pensa a grandi stravolgimenti, sugli esterni tornano Hateboer e Gosens. Il tecnico nerazzurro dovrebbe ridare spazio a Pasalic dopo averlo fatto rifiatare contro il Napoli, davanti a lui il tandem Malinovskyi-Zapata. Ecco le probabili scelte dei due tecnici: Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini. Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoue, Parejo, Moi Gómez; Dia, Gerard Moreno. All. Emery.