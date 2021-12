Le scarpe di Filippa Lagerback sono pura luce per le feste natalizie

(Di martedì 7 dicembre 2021) La co-conduttrice di Che Tempo Che Fa ha sfoggiato un paio di tacchi a spillo firmati Jimmy Choo. Delle pump in suede nero, punta affilata e un dettaglio gioiello alla caviglia capace di illuminare le fredde notti invernali. L'articolo proviene da DireDonna.

Desiderate al più presto raggiungere una pista da ballo? O avete voglia di scatenarvi a una riunione di famiglia? Natale si avvicina e il giusto modo per brillare inizia proprio dalle scarpe. Filippa Lagerback ha reinterpretato la tendenza di stagione, mettendo da parte stivali e stivaletti mostrandoci le scarpe eleganti che accompagneranno i look più memorabili dell'Inverno 2021. Le scarpe gioiello di Filippa Lagerback sono il modello perfetto per illuminare le feste natalizie 2021: tacco a spillo e firmate Jimmy Choo.