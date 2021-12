(Di martedì 7 dicembre 2021) Il gigante giapponese torna con il Technology Day per raccontare l’innovazione in diversi settori, dalla produzione video ai visori per la realtà virtuale, passando per la manipolazione robotica

Advertising

infoitscienza : Le previsioni di Sony: ecco le tecnologie più promettenti dei prossimi 10 anni - zazoomblog : Le previsioni di Sony: ecco le tecnologie più promettenti dei prossimi 10 anni - #previsioni #Sony: #tecnologie - CorriereQ : Le previsioni di Sony: ecco le tecnologie più promettenti dei prossimi 10 anni - UniversoSocialM : Le previsioni di Sony: ecco le tecnologie più promettenti dei prossimi 10 anni -

Ultime Notizie dalla rete : previsioni Sony

Corriere Quotidiano

I prodotti hi - tech non nascono dal nulla: che si tratti di smartphone, telecamere professionali, visori per la realtà virtuale o controller per le console di videogiochi, dietro la loro ...Leper l'ultima parte del 2021 fissano le vendite a 59,13 milioni , corrispondenti ad un ... In seconda posizione troviamocon il 20% (+53% anno su anno) mentre al terzo posto si ...Sony ha tenuto un evento online chiamato Sony Technology Day, per mostrare diverse tecnologie che l’azienda sta sviluppando. Una presentazione ha mostrato il prototipo di Sony per un visore 8K VR. Se ...Per il terzo anno consecutivo, Sony Group Corporation ha scelto di condividere parte di questa visione: lo ha fatto organizzando un evento online chiamato Sony Technology Day, durante il quale ha most ...