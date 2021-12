Le potenti foto della battaglia contro la tossicodipendenza di Michelle Heaton

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 7 dicembre 2021) La cantante, 42 anni, ex star di Liberty X, ha sempre avuto a cuore la divulgazione di informazioni sul tema delle dipendenze e non ha paura di condividere la sua storia conpersonali molto forti. La cantante ha postato su Instagram dellepersonali che descrivono in modo duro e realistico la sua, durata 3 anni,le dipendenze da alcool e cocaina.di lei con gli occhi gonfi, iniettati di sangue, il viso stravolto dalla droga. Ma accanto a queste, affianca anche quellesua famiglia,che sono la prova di come la sua vita sia cambiata ora che è sobria. Nella didascalia un lungo commento riguardo alle sfide che affrontano i tossicodipendenti e un monito a ...