Le poche luci e le molte ombre dell’aspetto economico della transizione energetica (Di martedì 7 dicembre 2021) Dal G20 e dalla Cop26 si è sottolineato come sia importante avviare la transizione energetica ma l’aspetto economico di questa cosiddetta rivoluzione green rimane in una zona grigia, che rischia di essere terreno fertile per la più grande speculazione finanziaria della storia dell’umanità Secondo Alessandro Volpi, docente di Storia Contemporanea presso il dipartimento di Scienze L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 7 dicembre 2021) Dal G20 e dalla Cop26 si è sottolineato come sia importante avviare lama l’aspettodi questa cosiddetta rivoluzione green rimane in una zona grigia, che rischia di essere terreno fertile per la più grande speculazione finanziariastoria dell’umanità Secondo Alessandro Volpi, docente di Storia Contemporanea presso il dipartimento di Scienze L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

pccpla : RT @forumJuventus: Le pagelle dei giornali: 'Kulusevski poche luci e tante ombre, Cuadrado pilastro insostituibile, Rabiot fischiato appena… - Daniele91Nap : @Monica73774598 No ma mettile altre due luci, sono poche hahaaa - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: Le pagelle dei giornali: 'Kulusevski poche luci e tante ombre, Cuadrado pilastro insostituibile, Rabiot fischiato appena… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Poche luci nella ville lumière: Gigio, Messi e gli altri problemi irrisolti del #Psg #Ligue1 - NoLockdown4 : Che schifo. Questa mattina non ho camminato in Italia. Non c'era umanità, non c'era calore. Poche luci nel buio del… -