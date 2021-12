“Le Iene” torna sulla vicenda di Roberto Cazzaniga, ecco le anticipazioni (Di martedì 7 dicembre 2021) Stasera a “Le Iene”, Ismaele La Vardera torna sulla vicenda che ha colpito Roberto Cazzaniga, il pallavolista truffato per 700mila euro da una sedicente modella con cui riteneva di essere fidanzato da 15 anni. Al centro del servizio una nuova testimonianza: Massimo, un ragazzo pugliese di 25 anni, dice di aver riconosciuto la voce di Valeria Satta – la donna con cui anche Cazzaniga parlava a telefono e di cui era innamorato – come quella della sua fidanzata. A differenza di quanto successo all’ex giocatore di pallavolo, Massimo racconta di aver ricevuto dalla donna, – che però a lui si è presentato come Chloe Madison, modella e attrice statunitense – nell’arco dell’ultimo anno molti regali, soldi accreditati sul suo conto, viaggi e addirittura una proposta di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Stasera a “Le”, Ismaele La Varderache ha colpito, il pallavolista truffato per 700mila euro da una sedicente modella con cui riteneva di essere fidanzato da 15 anni. Al centro del servizio una nuova testimonianza: Massimo, un ragazzo pugliese di 25 anni, dice di aver riconosciuto la voce di Valeria Satta – la donna con cui ancheparlava a telefono e di cui era innamorato – come quella della sua fidanzata. A differenza di quanto successo all’ex giocatore di pallavolo, Massimo racconta di aver ricevuto dalla donna, – che però a lui si è presentato come Chloe Madison, modella e attrice statunitense – nell’arco dell’ultimo anno molti regali, soldi accreditati sul suo conto, viaggi e addirittura una proposta di ...

