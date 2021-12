Le Iene e gli influencer che accettano di promuovere prodotti nocivi: giusto censurare i volti? (Di martedì 7 dicembre 2021) Mondo dei social network e influencer senza scrupoli, che fanno prevalere gli interessi economici rispetto al fatto di promuovere comportamenti etici. È questo ciò che emerge dal servizio de Le Iene andato in onda nel corso dell’ultima puntata del programma Mediaset: sono stati contattati diversi influencer, che hanno avuto modo di trovarsi di fronte un finto imprenditore che sottoponeva loro una proposta border line. Accettare una importante cifra di denaro per sponsorizzare un prodotto nocivo, dannoso per la salute, o che sfruttava il lavoro minorile in uno dei Paesi più poveri del mondo per produrre il manufatto. Tra questi influencer soltanto tre – Audrey Chabloz, Alessandro Magni, Giada Folcia – hanno rimandato la proposta al mittente, facendo prevalere la propria etica rispetto alla proposta ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 7 dicembre 2021) Mondo dei social network esenza scrupoli, che fanno prevalere gli interessi economici rispetto al fatto dicomportamenti etici. È questo ciò che emerge dal servizio de Leandato in onda nel corso dell’ultima puntata del programma Mediaset: sono stati contattati diversi, che hanno avuto modo di trovarsi di fronte un finto imprenditore che sottoponeva loro una proposta border line. Accettare una importante cifra di denaro per sponsorizzare un prodotto nocivo, dannoso per la salute, o che sfruttava il lavoro minorile in uno dei Paesi più poveri del mondo per produrre il manufatto. Tra questisoltanto tre – Audrey Chabloz, Alessandro Magni, Giada Folcia – hanno rimandato la proposta al mittente, facendo prevalere la propria etica rispetto alla proposta ...

