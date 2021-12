Le fusioni che mancano per risolvere i guai delle tlc europee. La lettera di 13 ad

(Di martedì 7 dicembre 2021) Mentre in Italia la vicenda Telecom si complica, tra l'emersione di un potenziale piano alternativo alla proposta del fondo americano Kkr e le esternazioni del garante del M5 Stelle Beppe Grillo, che sul suo blog definisce “irrealistico” lo scorporo della rete e la fusione con Open Fiber, le maggiori compagnie telefonichestanno facendo quadrato per affrontare i nodi che negli ultimi vent'anni hanno generato una crisi strutturale nel settore. E tra queste compagnie non compare Telecom – pur avendo problemi comuni ai suoi competitor – alle prese com'è con gli stravolgimenti che da questa fase potrebbero derivare sia al suo assetto societario. L'ex monopolista italiano, infatti, è il primo ad affrontare una tale prospettiva, anche se i recenti rumors di un'opa su British Telecom da parte di un gruppo indiano, poi smentite, farebbero pensare che qualcosa si sta ...

ciroizzo3 : RT @SalaLettura: La mediterraneità,è un quadro emotivo,una disposizione dello spirito che si incarna negli oggetti e nelle forme culturali… - ClaudioKlarke : RT @SalaLettura: La mediterraneità,è un quadro emotivo,una disposizione dello spirito che si incarna negli oggetti e nelle forme culturali… - Blu09765054 : RT @SalaLettura: La mediterraneità,è un quadro emotivo,una disposizione dello spirito che si incarna negli oggetti e nelle forme culturali… - danielgr31 : RT @SalaLettura: La mediterraneità,è un quadro emotivo,una disposizione dello spirito che si incarna negli oggetti e nelle forme culturali… - semprelibri : RT @SalaLettura: La mediterraneità,è un quadro emotivo,una disposizione dello spirito che si incarna negli oggetti e nelle forme culturali… -

Ultime Notizie dalla rete : fusioni che

Il Foglio

E' la sua musica più sperimentale? In Camille 2000 ci sono brani di hip - hop puro, fatto però nel 1969,vengono dal jazz e dalla musica classica contemporanea con un missaggio molto ......una posizione per via delleamericane e attestandosi, secondo Sipri, a 11,2 miliardi di vendite militari, - 1,5% rispetto al 2019. Ancora maggiore il calo della francese Thales,segue l'...Le maggiori compagnie telefoniche del continente stanno facendo quadrato per affrontare i nodi che negli ultimi vent'anni hanno generato una crisi strutturale nel settore. Ma Telecom Italianon fa part ...Archiviata una semestrale positiva, con ricavi in crescita del 35% e un Ebitda in miglioramento da 0,1 a 1,8 milioni, il nuovo Gruppo PRISMI prosegue l’integrazione delle realtà acquisite nell’ambito ...