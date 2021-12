Lazio, infortunio Immobile: l’attaccante ci prova per il Galatasaray. Le ultime (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo l’infortunio al ginocchio, Immobile proverà ancora a stringere i denti per aiutare la Lazio contro il Galatasaray Ci risiamo. Ciro Immobile è di nuovo costretto agli straordinari, tra campo ed infermeria. Gli esami effettuati ieri hanno evidenziato un lieve stiramento del collaterale del ginocchio destro, motivo per il quale l’attaccante è stato costretto ad uscire domenica contro la Sampdoria a fine primo tempo. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri Immobile è stato affidato alle cure dei fisioterapisti, avvertiva ancora dolore. Non un buon segno. Le giornate di domani e di giovedì saranno decisive per capire se il bomber all time dei biancocelesti sarà a disposizione di Sarri per la decisiva sfida contro il Galatasaray per il primo posto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo l’al ginocchio,proverà ancora a stringere i denti per aiutare lacontro ilCi risiamo. Ciroè di nuovo costretto agli straordinari, tra campo ed infermeria. Gli esami effettuati ieri hanno evidenziato un lieve stiramento del collaterale del ginocchio destro, motivo per il qualeè stato costretto ad uscire domenica contro la Sampdoria a fine primo tempo. Come riporta il Corriere dello Sport, ieriè stato affidato alle cure dei fisioterapisti, avvertiva ancora dolore. Non un buon segno. Le giornate di domani e di giovedì saranno decisive per capire se il bomber all time dei biancocelesti sarà a disposizione di Sarri per la decisiva sfida contro ilper il primo posto ...

Advertising

fanpage : #SampLazio Biancocelesti in ansia per Immobile, sostituito per infortunio nell'intervallo - LazioChannel : Infortunio Immobile, 'brutte' notizie dall'infermeria ! #Immobile #infortunioimmobile #ultime-notizie - Solo_La_Lazio : ? #Immobile sente molto dolore ?? È in dubbio per #LazioGalatasaray ?? La situazione - infoitsport : Lazio, i primi aggiornamenti per Ciro Immobile: cosa filtra sull’infortunio - Fantacalcio : Lazio: lieve distorsione al ginocchio per Immobile -