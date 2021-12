Latina, «Che ti guardi?», la prendono per i capelli e la massacrano di botte: la vittima già bullizzata a scuola (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno sguardo ‘non gradito’ e da lì la violenta lite e l’aggressione. E’ questo quello che è successo a Latina, nel centro della città, sabato sera: è qui che tre quattordicenni hanno aggredito una loro coetanea, che ha avuto la sfortuna di transitare nella stessa strada insieme ad sua amica e colpevole di “guardarle in malo modo”. Latina, violenta lite tra giovani ragazze La malcapitata, compresa la situazione, ha tentato di sottrarsi alla provocazione ma prima che potesse allontanarsi è stata prima afferrata per i capelli da una delle componenti del terzetto – spalleggiata dalle altre due – e poi percossa con calci e pugni. Una volta terminata l’aggressione, le tre ragazze si sono allontanate, permettendo all’amica della vittima di soccorrerla. Il bullismo a scuola È stato inoltre accertato che la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno sguardo ‘non gradito’ e da lì la violenta lite e l’aggressione. E’ questo quello che è successo a, nel centro della città, sabato sera: è qui che tre quattordicenni hanno aggredito una loro coetanea, che ha avuto la sfortuna di transitare nella stessa strada insieme ad sua amica e colpevole di “guardarle in malo modo”., violenta lite tra giovani ragazze La malcapitata, compresa la situazione, ha tentato di sottrarsi alla provocazione ma prima che potesse allontanarsi è stata prima afferrata per ida una delle componenti del terzetto – spalleggiata dalle altre due – e poi percossa con calci e pugni. Una volta terminata l’aggressione, le tre ragazze si sono allontanate, permettendo all’amica delladi soccorrerla. Il bullismo aÈ stato inoltre accertato che la ...

Advertising

CorriereCitta : Latina, «Che ti guardi?», la prendono per i capelli e la massacrano di botte: la vittima già bullizzata a scuola - News_24it : LATINA – E' di qualche giorno fa la notizia che Gianluca Tuma, in carcere poiché indagato nell'ambito dell'inchiest… - Liberoarbitrio : RT @carlogubi: Se si ricordassero le stragi in america Latina per golpe militari fomentati dalla CIA con la stessa tenace memoria con cui r… - LaNotPontina : Sono iniziate le operazioni di montaggio delle 35 casette che a partire dall’8 dicembre animeranno il centro di Lat… - carlogubi : Se si ricordassero le stragi in america Latina per golpe militari fomentati dalla CIA con la stessa tenace memoria… -