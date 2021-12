Latina | baby gang di ragazzine riempie di botte una coetanea “Ci guardava male”

(Di martedì 7 dicembre 2021)– È stato uno sguardo non gradito ad innescare la lite che è avvenuta sabato sera in una via del centro cittadino, quando tre quattordicenni hanno aggredito una loro, che ha avuto la sfortuna di transitare nella stessa strada insieme ad sua amica e colpevole di “guardarle in malo modo”. La malcapitata, compresa la situazione, ha tentato di sottrarsi alla provocazione ma prima che potesse allontanarsi è stata prima afferrata per i capelli da una delle componenti del terzetto – spalleggiata dalle altre due – e poi percossa con calci e pugni. Una volta terminata l’aggressione, le tre ragazze si sono allontanate, permettendo all’amica della vittima di soccorrerla. È stato inoltre accertato che la ragazza aggredita è da tempo perseguitata proprio dalle tre giovani prepotenti, iscritte allo stesso istituto scolastico da lei frequentato, con ...

