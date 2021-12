"Lascio il GfVip il 13 dicembre". Soleil Sorge crolla, poi la frase intercettata dalla regia: "Resta, vinci tu" (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutti contro tutti. Nella casa del Grande Fratello Vip l'aria sembra essere pesante, ma si va avanti ad oltranza in un reality che batte ogni record (visto che finirà a marzo). Soleil Sorge dice di voler abbandonare la casa il prossimo 13 dicembre. Forse per le dinamiche legate al triangolo con Alex Belli e Delia Duran. “Calcola che sono due mesi che sono tirata in questa cosa e non so più cosa fare. Guarda che il 13 io esco di qui di sicuro. Perché non ha più un senso stare qui dentro per i triangoli, ti rendi conto che ormai sono tirata in ballo soltanto per questo?”, dice Soleil. Un addio vero e proprio. Bye bye Grande Fratello, Soleil pronta a varcare la porta rossa? La data X è dietro l'angolo. Soleil sembra aver cambiato idea parlando con Valeria Marini e Giucas Casella del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Tutti contro tutti. Nella casa del Grande Fratello Vip l'aria sembra essere pesante, ma si va avanti ad oltranza in un reality che batte ogni record (visto che finirà a marzo).dice di voler abbandonare la casa il prossimo 13. Forse per le dinamiche legate al triangolo con Alex Belli e Delia Duran. “Calcola che sono due mesi che sono tirata in questa cosa e non so più cosa fare. Guarda che il 13 io esco di qui di sicuro. Perché non ha più un senso stare qui dentro per i triangoli, ti rendi conto che ormai sono tirata in ballo soltanto per questo?”, dice. Un addio vero e proprio. Bye bye Grande Fratello,pronta a varcare la porta rossa? La data X è dietro l'angolo.sembra aver cambiato idea parlando con Valeria Marini e Giucas Casella del ...

