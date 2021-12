“Lasciamo stare i bambini”, Crisanti e l’intervista: “Ecco cosa ho detto” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Lasciamo stare i bambini, non sono adulti in miniatura”. Il titolo di un’intervista del professor Andrea Crisanti, sul tema del vaccino ai bambini della fascia 5-11 anni, fa discutere. “Non ho fatto io il titolo. L’articolo dice chiaramente che la mia posizione è favorevole al vaccino per i bambini. Ho detto che pensavo, e sono tuttora convinto, che il modo migliore per convincere le mamme italiane a vaccinare i propri bimbi è aspettare il risultato di un milione di vaccinati negli Stati Uniti, è molto semplice”, dice Crisanti a Omnibus su La7. “L’argomentazione relativa al fatto che i bambini non sono adulti in miniatura è legata al fatto che alcuni hanno fatto riferimento a 4 miliardi di dosi somministrate sugli adulti: non vuol ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) “, non sono adulti in miniatura”. Il titolo di un’intervista del professor Andrea, sul tema del vaccino aidella fascia 5-11 anni, fa discutere. “Non ho fatto io il titolo. L’articolo dice chiaramente che la mia posizione è favorevole al vaccino per i. Hoche pensavo, e sono tuttora convinto, che il modo migliore per convincere le mamme italiane a vaccinare i propri bimbi è aspettare il risultato di un milione di vaccinati negli Stati Uniti, è molto semplice”, dicea Omnibus su La7. “L’argomentazione relativa al fatto che inon sono adulti in miniatura è legata al fatto che alcuni hanno fatto riferimento a 4 miliardi di dosi somministrate sugli adulti: non vuol ...

