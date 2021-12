L’allarme di Brusaferro Iss in Senato | «Contagi e incidenza in crescita Trovati 11 casi di variante Omicron»

Leggi su open.online

(Di martedì 7 dicembre 2021) La pandemia di Coronavirus è ancora in espansione. L’indice dio Rt è in, come l’deisu 100 mila abitanti e le ospedalizzazioni, mentre ci sono 6 milioni di italiani che non hanno ricevuto il vaccino, in particolare nella fascia d’età tra i 30 e i 49 anni, quella che sperimenta la maggiore circolazione di Covid-19. A dirlo è Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, nell’audizione sul decreto Green pass presso la Commissione Affari Costituzionali del. Nel suo interventoha anche ricordato che un anno fa molte regioni erano in zona rossa, mentre oggi le restrizioni sono diminuite. Oltre 6 milioni di persone non vaccinate «Per quanto riguarda ...