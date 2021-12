L’AIA prende in giro il Napoli e manda Mariani al VAR contro l’Empoli (Di martedì 7 dicembre 2021) Mariani al VAR di Napoli-Empoli. DalL’AIA arriva l’ultima beffa per gli azzurri di Spalletti che ritrovano il direttore di gara dopo la beffa contro l’Atalanta. Napoli-EMPOLI, Mariani AL VAR L’AIA ha designa al VAR di Napoli-Empoli il signor Mariani. il fischietto romano è stato al centro di alcune polemiche durante la gara persa dagli azzurri contro l’Atalanta. Mariani nell’occasione non ravvisò il fallo di mani di Zapata in occasione del primo gol dei bergamaschi e non convalidò un rigore agli azzurri per un fallo nettissimo su Elmas. Nell’era del VAR, con Nicchi e Rizzoli prima e con Trentalange e Rizzoli (ancora) la situazione è rimasta inalterata. Quanto combinato da Mariani lo ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 dicembre 2021)al VAR di-Empoli. Dalarriva l’ultima beffa per gli azzurri di Spalletti che ritrovano il direttore di gara dopo la beffal’Atalanta.-EMPOLI,AL VARha designa al VAR di-Empoli il signor. il fischietto romano è stato al centro di alcune polemiche durante la gara persa dagli azzurril’Atalanta.nell’occasione non ravvisò il fallo di mani di Zapata in occasione del primo gol dei bergamaschi e non convalidò un rigore agli azzurri per un fallo nettissimo su Elmas. Nell’era del VAR, con Nicchi e Rizzoli prima e con Trentalange e Rizzoli (ancora) la situazione è rimasta inalterata. Quanto combinato dalo ...

