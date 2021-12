La Vita in Diretta salta la puntata del 7 dicembre. La puntata speciale della Bortone (Di martedì 7 dicembre 2021) Oggi, 7 dicembre, salterà la trasmissione Rai La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano. Al suo posto, andrà in onda la Diretta della Prima del Teatro alla Scala Macbeth che aprirà ufficialmente la nuova stagione teatrale. La Diretta sarà preceduta da una puntata speciale di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Cambio programmazione Rai del 7 dicembre: La Vita in Diretta non andrà in onda Al termine della puntata del 6 dicembre della trasmissione La Vita in Diretta, il conduttore Alberto Matano ha annunciato un repentino cambio di ... Leggi su dilei (Di martedì 7 dicembre 2021) Oggi, 7, salterà la trasmissione Rai Laincondotta da Alberto Matano. Al suo posto, andrà in onda laPrima del Teatro alla Scala Macbeth che aprirà ufficialmente la nuova stagione teatrale. Lasarà preceduta da unadi Oggi è un altro giorno con Serena. Cambio programmazione Rai del 7: Lainnon andrà in onda Al terminedel 6trasmissione Lain, il conduttore Alberto Matano ha annunciato un repentino cambio di ...

