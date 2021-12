La valanga a La Thuile in Valle d’Aosta che ha ucciso uno sciatore di 25 anni (Di martedì 7 dicembre 2021) La valanga nella zona del Piccolo san Bernardo, sopra La Thuile in Valle d’Aosta, ha ucciso una persona. Si tratta Lorenzo Bonafè, sciatore milanese di 25 anni, travolto e rimasto sepolto sotto quasi un metro di neve. Era stato estratto vivo e trasportato a Valle in elicottero: giunto in condizioni disperate in ospedale intorno alle 14, è morto a causa di un politrauma. Altre due persone sono rimaste coinvolte nel disastro: una è riuscita a uscire dalla massa nevosa senza riportare particolari ferite ma è comunque sotto osservazione medica, l’altra non è stata investita direttamente ed ha potuto dare l’allarme. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i tre ragazzi non erano dotati di Artva, l’apparecchio di sicurezza che fornisce ai soccorritori ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Lanella zona del Piccolo san Bernardo, sopra Lain, hauna persona. Si tratta Lorenzo Bonafè,milanese di 25, travolto e rimasto sepolto sotto quasi un metro di neve. Era stato estratto vivo e trasportato ain elicottero: giunto in condizioni disperate in ospedale intorno alle 14, è morto a causa di un politrauma. Altre due persone sono rimaste coinvolte nel disastro: una è riuscita a uscire dalla massa nevosa senza riportare particolari ferite ma è comunque sotto osservazione medica, l’altra non è stata investita direttamente ed ha potuto dare l’allarme. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i tre ragazzi non erano dotati di Artva, l’apparecchio di sicurezza che fornisce ai soccorritori ...

