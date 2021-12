La UEFA ha scelto | ecco chi arbitrerà Napoli-Leicester!

(Di martedì 7 dicembre 2021) A due giorni dal big match di questo turno di Europa League,-Leicester, laha reso noto chiil match. Sarà un gruppo spagnolo, eccezion fatta per l’aiuto VAR, capeggiato dall’esperto arbitro Antonio Mateu Lahoz. Gli assistenti saranno Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. Al VAR ci sarà Juan Martínez Munuera, il suo assistente sarà il francese Delajod Willy.Leicester Lahoz Infine il quarto uomo sarà lo spagnolo José Luis Munuera. Lahoz ha arbitrato l’ultima finale di Champions League, tra Manchester City e Chelsea, oltre ad importanti match all’Europeo, come Francia-Portogallo. I precedenti con ilsono due, una vittoria per 1-4 contro il Wolfsburg in Europa League nel 2015, e una sconfitta nel 2017 in Champions, per 2-1 contro il Manchester ...

