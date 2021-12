La storia vera di Letizia Milesi: “Per chi ha bisogno di speranza nei periodi più difficili” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 26 ottobre 2017 è una data stampata indelebilmente nella sua mente, al punto tale da ricordarsi l’ora esatta in cui la sua vita è cambiata per sempre. Da quel giorno sono passati più di 4 anni, che Letizia Milesi, 21enne di Roncobello, ha deciso di racchiudere nel libro “Laetitia – Un nuovo inizio”, disponibile in tutte le librerie e online: dopo che molti hanno raccontato la sua storia, ha deciso di essere lei in prima persona a descrivere sensazioni, momenti bui e piccoli successi di un percorso riabilitativo lungo e ancora in corso. La vicenda di fondo è ormai nota: in una normalissima giornata di scuola, nell’atto di salire sul pullman che l’avrebbe riportata a casa, una caduta accidentale le provoca una lesione tale da costringerla in carrozzina, con l’incapacità di muovere la parte destra del corpo. Poi la nascita ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 26 ottobre 2017 è una data stampata indelebilmente nella sua mente, al punto tale da ricordarsi l’ora esatta in cui la sua vita è cambiata per sempre. Da quel giorno sono passati più di 4 anni, che, 21enne di Roncobello, ha deciso di racchiudere nel libro “Laetitia – Un nuovo inizio”, disponibile in tutte le librerie e online: dopo che molti hanno raccontato la sua, ha deciso di essere lei in prima persona a descrivere sensazioni, momenti bui e piccoli successi di un percorso riabilitativo lungo e ancora in corso. La vicenda di fondo è ormai nota: in una normalissima giornata di scuola, nell’atto di salire sul pullman che l’avrebbe riportata a casa, una caduta accidentale le provoca una lesione tale da costringerla in carrozzina, con l’incapacità di muovere la parte destra del corpo. Poi la nascita ...

