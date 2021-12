La spinta del super green pass sulle vaccinazioni: boom prime dosi (Di martedì 7 dicembre 2021) La spinta dopo l’arrivo del super green pass è riscontrabile leggendo i dati. boom di prime dosi prima del Natale. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)L’arrivo delle feste e il nuovo super green pass stanno spingendo molti italiani a vaccinarsi. Seppur rimangono ancora 6 milioni di italiani non vaccinati, come spiega Rai News, le nuove misure hanno fatto registrare una grande spinta sulle prime dosi. Il super green pass potrebbe contribuire ad accelerare la campagna vaccinale sui non vaccinati contro il Covid: le terze dosi sono già 8,7 milioni. In merito Rai News ha ... Leggi su ck12 (Di martedì 7 dicembre 2021) Ladopo l’arrivo delè riscontrabile leggendo i dati.diprima del Natale. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)L’arrivo delle feste e il nuovostanno spingendo molti italiani a vaccinarsi. Seppur rimangono ancora 6 milioni di italiani non vaccinati, come spiega Rai News, le nuove misure hanno fatto registrare una grande. Ilpotrebbe contribuire ad accelerare la campagna vaccinale sui non vaccinati contro il Covid: le terzesono già 8,7 milioni. In merito Rai News ha ...

