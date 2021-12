La Siria | narcostato sul Mediterraneo che traffica anche in Italia via Hezbollah

(Di martedì 7 dicembre 2021) C’è unsul. Così il New York Times racconta ladi Bashar al-Assad. E del fratello più piccolo del presidente, Maher al-Assad, comandante della 4ª Divisione corazzata. È questa unità d’élite, assieme a uomini d’affari vicini al regime, al gruppo libanese filo-iranianoe altri membri della famiglia Assad, a gestire la produzione e distruzione di Captagon, metanfetamina diffusasi negli anni Ottanta nel Golfo e notacome “droga della jihad”. Lo rivela il quotidiano della Grande mela sulla base di informazioni di polizia di 10 Paesi, dozzine di interviste con esperti di narcotraffico ed ex funzionari statunitensi. Secondo l’indagine del New York Times oggi il commercio di sostanze stupefacenti è la prima voce nelle esportazioni della. Nel ...

Advertising

CesareInvictus : Notare bene che questi pennivendoli di regime di Huffington Post si guardano bene dal definire un narcostato la Col… - Slake761 : Dalle rovine della Siria, fiorisce il narcostato del captagon. L'inchiesta del Nyt - MaricaGusmitta : RT @HuffPostItalia: Dalle rovine della Siria, fiorisce il narcostato del captagon. L'inchiesta del Nyt - HuffPostItalia : Dalle rovine della Siria, fiorisce il narcostato del captagon. L'inchiesta del Nyt -

Ultime Notizie dalla rete : Siria narcostato

Formiche.net

Unaffacciato sul Mediterraneo. Così l'Economist aveva definito laquesta estate, così lo descrive il New York Times pubblicando un'inchiesta che fa luce sui protagonisti, sui volumi e ...Unaffacciato sul Mediterraneo. Così l'Economist aveva definito laquesta estate, così lo descrive il New York Times pubblicando un'inchiesta che fa luce sui protagonisti, sui volumi e ...Negli ultimi anni si è verificata una vera e propria esplosione: solo quest’anno, sono state sequestrate nel mondo più di 250 milioni di pillole di captagon Attualmente sono il bene nazionale di espor ...La produzione ed esportazione di Capitan Coraggio – […] Per sopravvivere a se stesso, il regime siriano si è trasformato in uno dei principali produttori al mondo di Captagon, un tipo di anfetamina us ...