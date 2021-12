La rivelazione di Zanetti | «Sono stato vicino al Real Madrid | ma l’Inter è casa mia»

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il vice presidente delha fatto unasul suo passato da calciatore riguardante ilJavier, vice presidente del, in una lunga intervista a Marca in vista del match di questa tra i nerazzurri e ilha svelato anche un retroscena sul suo passato che poteva essere a tinte Blancos. RETROSCENA – «moltoale ho già detto che mi sentivo onorato delesse di un club così. Erano i tempi di Jorge Valdano come Direttore Sportivo. Ma tutti conoscono la mia storia e sapevano chemia è. ...

Advertising

serieAnews_com : ?? '#Messi all'#Inter dopo la pandemia ma...': la rivelazione di Javier #Zanetti -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazione Zanetti

Calcio News 24

..., vicepresidente dell'Inter, confessa alla Espn che i nerazzurri stanno sondando il mercato sudamericano a caccia di talenti. Sulla bocca di tutti c'è Julian Alvarez, attaccante...'Oltre all'aiutante di camera Pier Giorgiosi nota l'infermiere Massimiliano Strappetti, ... Papa Francesco, lasul menù: cosa mangia Bergoglio A quanto pare da allora Papa Francesco ...Il vice presidente dell’Inter Zanetti ha fatto una rivelazione sul suo passato da calciatore riguardante il Real Madrid Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, in una lunga intervista a Marca in v ...L'attaccante argentino ha messo a segno 17 gol in 19 partite, Zanetti: ''Baccin è in sudamerica, ci sono giocatori interessanti'' ...