La rissa Barella - Militao e le perle di Kroos e Asensio | il film del match

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L'Inter esce sconfitta dal Santiago Bernabeu contro il Real Madrid nelvalido per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Trionfano i Blancos per 2 - 0 con i gol die ...

Espulsodopo uno scontro con MilitaoMilitao -e rosso Filtrante di Calhanoglu, velo di Lautaro e tiro alto di, si riparte nel secondo tempo con un'azione bellissima dell'Inter. Il Real non sta a guardare, ...I due episodi in Porto-Atletico Madrid: estratti tre cartellini rossi Nel giro di pochi minuti è successo un po' di tutto in Porto-Atletico Madrid. Con le squadre sul momentaneo 1-0 per l'Atletico, la ...Il centrocampista nerazzurro è stato spedito negli spogliatoi del Bernabeu anzitempo dopo una brutta reazione su Militao.