La reunion per i 20 anni di Harry Potter | quando | dove e come seguire l’evento dell’anno

Il 1° gennaio 2022, a partire dalla mezzanotte, su HBO Max andrà in onda, in diretta dagli USA, ''Harry Potter 20th anniversary: Return to Hogwarts''. l'evento potrà essere seguito in Italy su Sky o in streaming su NOW. Buon 20° Compleanno Harry! A 20 anni dall'uscita del primo film ''Harry Potter e la pietra filosofale'', i protagonisti della saga si incontreranno dove tutto è cominciato, ad Hogwarts. A partecipare saranno Daniel Radcliffe, Ruper Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e Ian Hart.

