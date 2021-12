La prima Agenzia di Viaggi in Italia con Statuto Benefit (Di martedì 7 dicembre 2021) In un mondo che cambia e che pone sempre più attenzione ai temi della sostenibilità, RONCALLI Viaggi ha fatto una scelta importante, seria ed impegnativa. SIAMO ! Le aziende Benefit, sono una realtà giovane, ma in forte e costante crescita, che sicuramente in futuro daranno una svolta significativa al sistema economico nazionale. Le aziende Benefit ad oggi sono circa un migliaio in Italia, ed annoverano non solo piccole realtà locali, ma anche nomi prestigiosi dell’industria come Danone, Illycaffé, Alessi; molte altre sono in “lista d’attesa” per completare la trasformazione della loro natura per abbracciare la filosofia di azienda sostenibile. Le aziende Benefit sono state regolamentate in Italia dalla legge n.208 del 28/12/2015 che ne fissa i requisiti, la legge ha preso spunto da ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 dicembre 2021) In un mondo che cambia e che pone sempre più attenzione ai temi della sostenibilità, RONCALLIha fatto una scelta importante, seria ed impegnativa. SIAMO ! Le aziende, sono una realtà giovane, ma in forte e costante crescita, che sicuramente in futuro daranno una svolta significativa al sistema economico nazionale. Le aziendead oggi sono circa un migliaio in, ed annoverano non solo piccole realtà locali, ma anche nomi prestigiosi dell’industria come Danone, Illycaffé, Alessi; molte altre sono in “lista d’attesa” per completare la trasformazione della loro natura per abbracciare la filosofia di azienda sostenibile. Le aziendesono state regolamentate indalla legge n.208 del 28/12/2015 che ne fissa i requisiti, la legge ha preso spunto da ...

