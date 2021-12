La nuova ondata dei debuttanti (Di martedì 7 dicembre 2021) C’è una nuova ondata e ancora sembriamo dei debuttanti. Al netto dei vaccini, fattore essenziale e provvidenziale che sta mitigando in maniera determinante l’impatto nefasto del contagio, non abbiamo ancora messo in campo misure di contenimento e contrasto adeguate sul territorio. Nell’agosto del 2020, Andrea Crisanti, come rivela nel libro Caccia al Virus aveva proposto al governo un piano di emergenza che integrava la strategia vaccinale con una vigilanza territoriale in grado di circoscrivere la contagiosità di Covid-19, nell’unica occasione in cui il microbiologo era stato consultato dai vertici sanitari, che pure aveva salvato nei primi giorni della pandemia l’area di Vò, comune veneto al confine con la Lombardia. Quel piano, rimasto senza risposta in un cassetto ancora non si sa di chi, era basato su un’azione robusta di network ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) C’è unae ancora sembriamo dei. Al netto dei vaccini, fattore essenziale e provvidenziale che sta mitigando in maniera determinante l’impatto nefasto del contagio, non abbiamo ancora messo in campo misure di contenimento e contrasto adeguate sul territorio. Nell’agosto del 2020, Andrea Crisanti, come rivela nel libro Caccia al Virus aveva proposto al governo un piano di emergenza che integrava la strategia vaccinale con una vigilanza territoriale in grado di circoscrivere la contagiosità di Covid-19, nell’unica occasione in cui il microbiologo era stato consultato dai vertici sanitari, che pure aveva salvato nei primi giorni della pandemia l’area di Vò, comune veneto al confine con la Lombardia. Quel piano, rimasto senza risposta in un cassetto ancora non si sa di chi, era basato su un’azione robusta di network ...

Advertising

reportrai3 : Con la nuova ondata di contagi tutto il mondo sta accelerando sui richiami. Anche se la campagna per la terza dose… - amnestyitalia : Con il timore di una nuova ondata di contagi torna centrale il tema dell’equità dell’accesso ai vaccini. Chiediamo… - TommyBrain : Nuova ondata e nuove strette: l'Europa in rivolta' - HuffPostItalia : La nuova ondata dei debuttanti - IosonoScala : RT @Destradipopolo: A #NEWYORK OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO “VOGLIAMO EVITARE UNA NUOVA ONDATA DI CONTAGI”… -