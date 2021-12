La grande chimera Isco

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 dicembre 2021) Niente riesce a generare più nostalgia di un’utopia fallita. E la chiave è tutta nel processo di allontanamento. Il sogno che si era fatto realtà torna a essere illusione. I contorni diventano sbiaditi, i pochi momenti luminosi vengono dilatati, quello che poteva essere inizia a sovrapporsi a ciò che davvero è stato. Ladel calcio spagnolo dell’ultimo decennio ha un numero 22 appicciacato sulla schiena. E siede in panchina. Così spesso che in molti hanno iniziato a domandarsi se non si sia trattato soltanto di un’allucinazione collettiva. Fra pococompirà 30 anni. E da tre è stato inghiottito in un abisso. Senza averne ancora visto il fondo. Quella che sembrava una certezza è diventata una promessa tradita, una fantasticheria rimasta fascinazione astratta. Da un pezzo per lui non ci sono più copertine. Soltanto ...