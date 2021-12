La gola profonda Uk in Afghanistan: "Tanti lasciati morire nelle mani dei talebani" (Di martedì 7 dicembre 2021) Nella confusione della fuga da Kabul, quando i talebani hanno ripreso il controllo del paese, decine di migliaia di afgani non sono stati in grado di accedere all’aiuto del Regno Unito a causa del disordine e della confusione del Ministero degli Esteri inglese. Questa la rivelazione di una ‘gola profonda’ riportata dal Guardian. Tuesday briefing: Whistleblower says Kabul airlift chaos cost lives https://t.co/2F7och1D94— The Guardian (@guardian) December 7, 2021 Il whistleblower è un ex diplomatico, Raphael Marshall, che ha affermato che il caos burocratico, l’intervento ministeriale, la mancanza di pianificazione e l’orario ridotto nel dipartimento hanno portato a “persone lasciate a morire per mano dei talebani”. Le prove di Marshall, presentate al segretario permanente del Foreign, Commonwealth ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Nella confusione della fuga da Kabul, quando ihanno ripreso il controllo del paese, decine di migliaia di afgani non sono stati in grado di accedere all’aiuto del Regno Unito a causa del disordine e della confusione del Ministero degli Esteri inglese. Questa la rivelazione di una ‘’ riportata dal Guardian. Tuesday briefing: Whistleblower says Kabul airlift chaos cost lives https://t.co/2F7och1D94— The Guardian (@guardian) December 7, 2021 Il whistleblower è un ex diplomatico, Raphael Marshall, che ha affermato che il caos burocratico, l’intervento ministeriale, la mancanza di pianificazione e l’orario ridotto nel dipartimento hanno portato a “persone lasciate aper mano dei”. Le prove di Marshall, presentate al segretario permanente del Foreign, Commonwealth ...

