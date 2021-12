La Fiorentina sente il profumo d'Europa (Di martedì 7 dicembre 2021) FIRENZE - Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez sono i due assi nella manica di Vincenzo Italiano per provare a conquistare un posto in Europa. La gara contro il Bologna lo ha dimostrato: la coppia d'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 dicembre 2021) FIRENZE - Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez sono i due assi nella manica di Vincenzo Italiano per provare a conquistare un posto in. La gara contro il Bologna lo ha dimostrato: la coppia d'...

Advertising

sportli26181512 : La Fiorentina sente il profumo d'Europa: Vlahovic e Gonzalez stanno spingendo sempre più in alto la Viola, che ora… - Fiorentinanews : L'agente di Augustin Alvarez incontra il Milan dopo la #Fiorentina. L'uruguagio si sente pronto per il grande salto - AgReds : Presidente Rocco si rimetta al meglio. L'aspettiamo al più presto a Firenze con la nostra Amata Fiorentina ?? sulla… - sottilismo : @Sebasti04300649 è da un anno e mezzo che lo voglio alla Fiorentina, troppo sottovalutato al Bologna ed in nazional… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina sente La Fiorentina sente il profumo d'Europa Tre indizi fanno una prova: con un bomber come Vlahovic , un talento ritrovato come Gonzalez ed un timoniere come Italiano , la Fiorentina può davvero tornare a sognare l'Europa.

Dolori e rinascimento di Riccardo Saponara ... la stella, ha l'incedere soddisfatto di chi sente finalmente la fiducia attorno. Lo si percepisce ... Consideriamo il suo periodo alla Fiorentina: all'esordio contro l'Udinese, Saponara ha il tipico ...

La Fiorentina sente il profumo d'Europa Corriere dello Sport.it Derby dell’Appennino alla Fiorentina Il Bologna s’inchina I viola espugnano il Dall’Ara e salgono al quinto posto Nella ripresa le reti Biraghi e Vlahovic scavano il solco ...

Fiorentina, Spinosi: «Messe in giro strane voci su Vlahovic. Non vorrei che il club…» Lodovico Spinosi, rappresentante di Dusan Vlahovic in Italia, ha parlato della situazione del rinnovo dell’attaccante serbo Ai microfoni di Report, Lodovico Spinosi, rappresentante in Italia di Dusan ...

Tre indizi fanno una prova: con un bomber come Vlahovic , un talento ritrovato come Gonzalez ed un timoniere come Italiano , lapuò davvero tornare a sognare l'Europa.... la stella, ha l'incedere soddisfatto di chifinalmente la fiducia attorno. Lo si percepisce ... Consideriamo il suo periodo alla: all'esordio contro l'Udinese, Saponara ha il tipico ...I viola espugnano il Dall’Ara e salgono al quinto posto Nella ripresa le reti Biraghi e Vlahovic scavano il solco ...Lodovico Spinosi, rappresentante di Dusan Vlahovic in Italia, ha parlato della situazione del rinnovo dell’attaccante serbo Ai microfoni di Report, Lodovico Spinosi, rappresentante in Italia di Dusan ...