La finanza della City milanese alla Prima della Scala In platea Orcel, Padoan, Galateri di Genola e Patuano (Di martedì 7 dicembre 2021) Parterre de rois alla Prima della Scala nell’era Covid. Nelle prime file si individuano due top manager della finanza, ben visibili, a una fila di distanza il presidente di Assicurazioni Generali Gabriele Galateri di Genola accompagnato dalla consorte Evelina Christillin ex presidente dell’Enit durante il governo Renzi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 7 dicembre 2021) Parterre de roisnell’era Covid. Nelle prime file si individuano due top manager, ben visibili, a una fila di distanza il presidente di Assicurazioni Generali Gabrielediaccompagnato dconsorte Evelina Christillin ex presidente dell’Enit durante il governo Renzi. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - RaiDue : ??Torna domani l'appuntamento per approfondire con un linguaggio semplice i temi della finanza, dell'economia e del… - sportface2016 : +++#Juventus, nuova perquisizione della Guardia di Finanza: si indaga anche sulla cessione di #CristianoRonaldo allo #United+++ - Letizia84994561 : RT @LucioMalan: Pfizer perde il 5% in borsa (circa 14 miliardi di capitalizzazione) per la 'cattiva notizia' che la variante omicron è meno… - gmazzi2 : @GiorgiaMeloni Ma difatti non lo siamo piú da parecchio.....siamo un paese totalitario governato da un mafioso espe… -