La festa dell’atletica olimpica al Maxxi di Roma | sul palco Jacobs e Palmisano

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 dicembre 2021)– Ori, ori olimpici ovunque. I campionissimi di oggi, le leggende di sempre e i giovanissimi azzurri già pronti al futuro. Tutti insieme per salutare un 2021 da urlo. L’anno delle meraviglie per l’atletica è stato celebrato stamattina a, al, con la cerimonia “Atletica Italiana Awards” che sarà trasmessa stasera alle ore 22.45 su Sky Sport Arena, con replica domani pomeriggio alle 16.30 (da domattina on demand anche su www.atletica.tv). Una sfilata di stelle, un fiume di emozioni, l’occasione migliore per suggellare un 2021 che ha regalato successi a ripetizione per il nostro sport, con il picco delle cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Un anno d’oro sintetizzato dalle parole del presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera Stefano Mei: “Mi emoziono tutte le volte che ripenso a Tokyo, sono stati ...