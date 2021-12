La falsa campagna vaccinale della Nuova Zelanda: «Niente vaccinazione, niente lavoro, niente risarcimenti» (Di martedì 7 dicembre 2021) Circola via Facebook la foto di un cartellone del partito laburista della Nuova Zelanda per la campagna vaccinale natalizia anti Covid-19. Secondo quanto riportato nell’immagine, insieme allo slogan «Ricordati di prenotare il tuo richiamo di Natale! Ogni richiamo ti dà fino a sei mesi di LIBERTÀ» ci sarebbe pure l’avvertimento «niente vaccinazione, niente lavoro, niente risarcimenti». Si tratta di un falso, un fotomontaggio creato ad arte da un cartellone elettorale del 2020. Per chi ha fretta Non risultano notizie dai media locali riguardo a questo presunto cartello o campagna ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Circola via Facebook la foto di un cartellone del partito laburistaper lanatalizia anti Covid-19. Secondo quanto riportato nell’immagine, insieme allo slogan «Ricordati di prenotare il tuo richiamo di Natale! Ogni richiamo ti dà fino a sei mesi di LIBERTÀ» ci sarebbe pure l’avvertimento «». Si tratta di un falso, un fotomontaggio creato ad arte da un cartellone elettorale del 2020. Per chi ha fretta Non risultano notizie dai media locali riguardo a questo presunto cartello o...

Advertising

albertoMCMLXXXI : @CarloCalenda La tua feroce, ottusa, ripetitiva e falsa campagna d'odio contro i 5 stelle è la dimostrazione che la… - BakshDark : #gregorelli 'Mariana in campagna' parla con l'onda d'urto, amico del sole in Casa e cozza, miglior amica del sole,… - CyberSecurityN8 : RT @eteria_cloud: #Ursnif/#Gozi: nuova campagna contro l'#Italia sfrutta una falsa spedizione #BRT per veicolare il #bankingtrojan, usato d… - sectest9 : RT @eteria_cloud: #Ursnif/#Gozi: nuova campagna contro l'#Italia sfrutta una falsa spedizione #BRT per veicolare il #bankingtrojan, usato d… - cybersec_feeds : RT @eteria_cloud: #Ursnif/#Gozi: nuova campagna contro l'#Italia sfrutta una falsa spedizione #BRT per veicolare il #bankingtrojan, usato d… -