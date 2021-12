La differenza fra il federalismo e il grottesco sovranismo europeo di Meloni (Di martedì 7 dicembre 2021) C’è qualcosa di paradossale e grottesco nel cosiddetto europeismo gollista della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Il gollismo, nato con il generale Charles de Gaulle nella lotta contro ogni forma di fascismo e in Francia contro il governo a trazione nazista di Philippe Pétain, non ha nulla a che fare con le origini ideologiche di Fratelli d’Italia che è un partito nato dalle ceneri del Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante di cui vale la pena di ricordare il suo impegno nella “Difesa della razza”. Come sanno gli studiosi dell’integrazione europea, il processo di unificazione del continente – inizialmente limitato a una parte dell’Europa occidentale con l’esclusione in particolare dei regimi fascisti in Spagna di Francisco Franco e in Portogallo di Antonio Salazar – è stato avviato con il confronto fra tre scuole di pensiero ... Leggi su linkiesta (Di martedì 7 dicembre 2021) C’è qualcosa di paradossale enel cosiddetto europeismo gollista della leader di Fratelli d’Italia Giorgia. Il gollismo, nato con il generale Charles de Gaulle nella lotta contro ogni forma di fascismo e in Francia contro il governo a trazione nazista di Philippe Pétain, non ha nulla a che fare con le origini ideologiche di Fratelli d’Italia che è un partito nato dalle ceneri del Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante di cui vale la pena di ricordare il suo impegno nella “Difesa della razza”. Come sanno gli studiosi dell’integrazione europea, il processo di unificazione del continente – inizialmente limitato a una parte dell’Europa occidentale con l’esclusione in particolare dei regimi fascisti in Spagna di Francisco Franco e in Portogallo di Antonio Salazar – è stato avviato con il confronto fra tre scuole di pensiero ...

