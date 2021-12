(Di martedì 7 dicembre 2021) Giuseppe La, consigliere comunale pioppese, entra in maggioranza LEGGI QUI e sposa il progetto dell’amministrazione Arcidiacono, che si rafforza ulteriormente dopo l’entrata di Antonella Giuliano. A Giuseppe Laabbiamo voluto fare alcune domande sul perché di questa decisione e sui progetti futuri. Per La, uomo di centro-destra, potrebbe anche arrivare unalive.it)

Advertising

monrealeatoday : La Corte rinnova l'amore per Monreale e pensa alla candidatura per le Regionali, l'intervista -… - logosmmv : Comunicato stampa : si rinnova la mostra di Presepi nella Corte degli Artisti -

Ultime Notizie dalla rete : Corte rinnova

Il Friuli

Massimo Donati, presidente dell'Associazionedegli Artisti, con Massimo Pitton, presidente dell'associazione Art&Stella, Pino Castagnaro e Giuseppe Sfreddo dell'associazione Triestina Amici del ...E così, per il 7 dicembre, l'appuntamento sialle OGR con una serata di beneficenza (' ... Alle ore 19, nellaEst si accenderà l'albero di Natale OGR insieme a Cristina Chiabotto , madrina ...In primavera piazza Saladini sarà interessata da lavori di riqualificazione. Si tratta di un intervento coordinato dal settore Lavori pubblici del Comune equivalente a un investimento complessivo di 1 ...La Juventus è tranquilla, l'accordo trovato per il rinnovo di Dybala verrà messo nero su bianco, ma secondo la stampa inglese il Liverpool è interessato alla scelta dell'argentino che, se non dovesse ...