La concessione del telefono: trama e cast (Di martedì 7 dicembre 2021) Questa sera, martedì 7 dicembre, alle 21.50 su Raiuno - subito dopo la Prima della Scala - un nuovo appuntamento con la serie 'C'era una volta Vigàta', che prosegue con 'La concessione del telefono', tratto dall'... Leggi su today (Di martedì 7 dicembre 2021) Questa sera, martedì 7 dicembre, alle 21.50 su Raiuno - subito dopo la Prima della Scala - un nuovo appuntamento con la serie 'C'era una volta Vigàta', che prosegue con 'Ladel', tratto dall'...

Advertising

roanjohnson : RT @RadiocorriereTv: 'La concessione del telefono' ?? una commedia sulla stupidità umana e, al tempo stesso, una satira sociale e politica… - roanjohnson : RT @carlopalomar: Questa sera in onda su #RAIUNO il terzo Capitolo della saga C’era una volta Vigata “La concessione del telefono” diretto… - Raiofficialnews : Le prime serate di oggi, martedì #7dicembre, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: “La concessione del telefono” ?? @RaiDue:… - Lellasilvi : RT @OrNella645587: @matteorenzi Pulisci la bava quando parli di Conte Mica come te che prende soldi dai Benetton mentre si sta decidendo d… - mixborghi : RT @carlopalomar: Questa sera in onda su #RAIUNO il terzo Capitolo della saga C’era una volta Vigata “La concessione del telefono” diretto… -