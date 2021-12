La China ha stregato Icardi con un incantesimo | la rivelazione shock

(Di martedì 7 dicembre 2021) Giorno dopo giorno si aggiungono nuovi particolari sulla liaison tra laSuarez e Mauro. Pare che l'attrice si sia rivolta a una maga per stregare l'attaccante e legarlo a sé con un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : China stregato

Corriere dello Sport.it

De la Canal ha postato lo screenshot del messaggio inviatogli dalla presunta "strega": "Ho dato allala ricetta per conquistare Mauro? se volete ve lo dico, però non fate il mio nome". Su ...Il 7 settembre dello stesso anno, Corriere della Sera e Sole 24 Ore dedicano ampio spazio a un'intervista concessa da Guan al quotidiano in lingua ingleseDaily, di proprietà del cosiddetto ...Nuovi incredibili aggiornamenti sulla vicenda che da mesi coinvolge l’ex giocatore dell’Inter, Wanda Nara e l’attrice argentina ...Zecchino d'oro 2021, Francesca Fialdini torna alla conduzione: "Da piccola ero stregata da questa trasmissione" Manca meno di una settimana al ritorno ...