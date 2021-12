La camorra e gli alberghi sulla riviera romagnola: blitz dei finanzieri (Di martedì 7 dicembre 2021) I tentacoli della camorra nella riviera romagnola, arresti e sequestri. I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, con la collaborazione dei colleghi di Avellino, Bari, Caserta, Forlì-Cesena, Milano e Napoli, hanno dato l’avvio stamane alle prime luci dell’alba, a una vasta operazione di polizia denominata “PAPER MOON 2”, che ha disarticolato il tentativo di soggetti di origine L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 7 dicembre 2021) I tentacoli dellanella, arresti e sequestri. Idel Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, con la collaborazione dei colleghi di Avellino, Bari, Caserta, Forlì-Cesena, Milano e Napoli, hanno dato l’avvio stamane alle prime luci dell’alba, a una vasta operazione di polizia denominata “PAPER MOON 2”, che ha disarticolato il tentativo di soggetti di origine L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

GianVivoli : Sceneggiatura per progetti cinematografici : Ispirata a una storia vera .Filomena Capece è una vedova 62enne,il mar… - micheleboldrin : @brotsumiot A me preoccupano gli idioti anonimi che scrivono stronzate. Preoccupati della camorra che ti gestisce c… - grancetto : @ccocco16 In Puglia c'è la Camorra,Dio non voglia che succeda qualcosa ai figli dei camorristi. Se così sarà,saluta… - Carlo08028556 : @GiorgiaMeloni Giusto..., basta con questo 'radical-chic' che da troppo tempo si permette di combattere la 'CAMORRA… - Corrado261946 : @SalvioEspo onestamente..appassionarsi per una serie imperniata sulla camorra, che ne idealizza i crimini e gli esp… -