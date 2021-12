La 22enne vittima della violenza sessuale sul treno: “Stavo guardando il telefono poi l’incubo” (Di martedì 7 dicembre 2021) La 22enne vittima della violenza sessuale sul treno. Una ragazza vittima della violenza sessuale racconta che stava guardando il telefono mentre era sul treno delle 22 e stava tornando dal lavoro quando è stata avvicinata da due uomini. Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Era salita sul treno delle 22 e proprio su questo treno una ragazza di 22 anni ha vissuto l’incubo. Tutto è successo in pochi minuti: “Ero seduta sul treno. Come sempre tornavo a casa dopo la giornata di lavoro”, riporta le sue parole il Corriere della Sera. Poi la 22enne racconta: ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 7 dicembre 2021) Lasul. Una ragazzaracconta che stavailmentre era suldelle 22 e stava tornando dal lavoro quando è stata avvicinata da due uomini. Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Era salita suldelle 22 e proprio su questouna ragazza di 22 anni ha vissuto. Tutto è successo in pochi minuti: “Ero seduta sul. Come sempre tornavo a casa dopo la giornata di lavoro”, riporta le sue parole il CorriereSera. Poi laracconta: ...

