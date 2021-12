Kulusevski a riposo per 7 giorni. Il comunicato della Juventus (Di martedì 7 dicembre 2021) Dejan Kulusevski è stato operato questa mattina per la risoluzioni della sinusite. Lo svedese dovrà stare a riposo per 7 giorni. Ecco il comunicato: “Questa mattina Dejan Kulusevski è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. L’intervento, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscito. Saranno necessari 7 giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva.” Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 7 dicembre 2021) Dejanè stato operato questa mattina per la risoluzionisinusite. Lo svedese dovrà stare aper 7. Ecco il: “Questa mattina Dejanè stato sottoposto ad intervento chirurgico per la risoluzionesinusite acuta di origine odontogena. L’intervento, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscito. Saranno necessari 7diprimaripresa dell’attività sportiva.” Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

