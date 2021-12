Katarina Raniakova, l’ex di Alex Belli: “Ecco come tradisce. Mi ha fatto le corna anche con una donna sposata” (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo aver rivelato di essere ancora ufficialmente sposata con Alex Belli, Katarina Raniakova è tornata a parlare del suo ex. In un’intervista concessa a Chi la donna ha commentato il triangolo formato da Alex, Soleil e Delia ed ha anche spiegato perché Belli sceglierebbe donne straniere come compagne. “Io sono convinta che lui nella Casa ami Soleil, che quando uscirà amerà Delia, che quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà li Lui ne è sempre convinto in quel momento. Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano. Poi non vede che donne si sceglie Alex? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, almeno all’ inizio. Così tu pensi: “Lui è la mia famiglia”. Ma se mia ... Leggi su biccy (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo aver rivelato di essere ancora ufficialmenteconè tornata a parlare del suo ex. In un’intervista concessa a Chi laha commentato il triangolo formato da, Soleil e Delia ed haspiegato perchésceglierebbe donne stranierecompagne. “Io sono convinta che lui nella Casa ami Soleil, che quando uscirà amerà Delia, che quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà li Lui ne è sempre convinto in quel momento. Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano. Poi non vede che donne si sceglie? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, almeno all’ inizio. Così tu pensi: “Lui è la mia famiglia”. Ma se mia ...

