Juventus Women | ufficiale ingaggio Julia Grosso

(Di martedì 7 dicembre 2021)è ufficialmente una nuova giocatrice delle. Lo comunica in una nota il club bianconero.indosserà la maglia numero 15 e ha firmato un contratto fino a fine stagione. La centrocampista canadese, classe 2000 ha difeso, nelle ultime tre stagioni, i colori dei Texas Longhorns e ha vissuto un’estate indimenticabile, coronata con l’oro olimpico. Nella finale contro la Svezia di Lina Hurtig si è presa la responsabilità di trasformare il rigore decisivo per conquistare il gradino più alto del podio.nell’ultima stagione con i Texas Longhorns ha collezionato 18 presenze, tutte da titolare, segnando sei gol e fornendo quattro assist ed è stata eletta “United Soccer Coaches All-American”. La neo bianconera sarà a disposizione di mister Montemurro a partire ...

