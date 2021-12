Juventus, tifosi vicini a Danilo: i messaggi per il brasiliano (Di martedì 7 dicembre 2021) Danilo si è infortunato contro la Lazio e tornerà nel 2022; i tifosi della Juventus hanno voluto mandare dei messaggi d’affetto al brasiliano. Danilo (Getty Images)La Juventus, grazie al successo contro il Genoa, ha ottenuto la quarta vittoria nelle ultime cinque partite (unico passo falso la sconfitta casalinga con l’Atalanta). I tre punti più importanti conquistati in questo mini ciclo, tutto sommato positivo, sono arrivati all’Olimpico di Roma dove i bianconeri si sono imposti due a zero grazie alla doppietta, su rigore, di Bonucci. Vittoria dolce amara per Allegri costretto, dopo quindici minuti, a rinunciare a Danilo; il brasiliano ha subito una lesione al muscolo adduttore delle coscia che lo costringerà a stare fermo per due ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 dicembre 2021)si è infortunato contro la Lazio e tornerà nel 2022; idellahanno voluto mandare deid’affetto al(Getty Images)La, grazie al successo contro il Genoa, ha ottenuto la quarta vittoria nelle ultime cinque partite (unico passo falso la sconfitta casalinga con l’Atalanta). I tre punti più importanti conquistati in questo mini ciclo, tutto sommato positivo, sono arrivati all’Olimpico di Roma dove i bianconeri si sono imposti due a zero grazie alla doppietta, su rigore, di Bonucci. Vittoria dolce amara per Allegri costretto, dopo quindici minuti, a rinunciare a; ilha subito una lesione al muscolo adduttore delle coscia che lo costringerà a stare fermo per due ...

