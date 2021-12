Juventus, svolta Dybala: annuncio in arrivo! (Di martedì 7 dicembre 2021) Il rinnovo di Paulo Dybala è il tema più discusso delle ultime settimane in casa Juventus. L’accordo c’è da settimane ma la firma ancora non è arrivata e i tifosi iniziano ad ansimare. Dybala, JuventusCome riporta la Gazzetta dello Sport, il rinnovo senza alcun dubbio ci sarà e tutto avverrà prima di Natale. Nelle ultime ore infatti c’è stato l’incontro decisivo tra dirigenza e l’entourage dell’attaccante per rivedere gli ultimi dettagli. La Joya rinnoverà con la Vecchia Signora fino al 2026, con un ingaggio da 8 milioni netti più 2 di bonus, diventando così il calciatore più pagato di tutta la Serie A. La Juventus vuole fare questo sforzo, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello. Sarà lui il leader tecnico ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Il rinnovo di Pauloè il tema più discusso delle ultime settimane in casa. L’accordo c’è da settimane ma la firma ancora non è arrivata e i tifosi iniziano ad ansimare.Come riporta la Gazzetta dello Sport, il rinnovo senza alcun dubbio ci sarà e tutto avverrà prima di Natale. Nelle ultime ore infatti c’è stato l’incontro decisivo tra dirigenza e l’entourage dell’attaccante per rivedere gli ultimi dettagli. La Joya rinnoverà con la Vecchia Signora fino al 2026, con un ingaggio da 8 milioni netti più 2 di bonus, diventando così il calciatore più pagato di tutta la Serie A. Lavuole fare questo sforzo, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello. Sarà lui il leader tecnico ...

calciomercatoit : #Donnarumma, la titolarità al #Psg si avvicina: #KeylorNavas sbaglia, ora #Pochettino deve scegliere

#Juventus, svolta per #Dembele: il francese ha comunicato a #Xavi di voler lasciare il #Barcellona

Accordo verbale con l'agente | #Juventus: svolta clamorosa!

#Juventus, svolta a zero: colpo dalla #PremierLeague!

Ultime Notizie dalla rete : Juventus svolta Genoa, via alla settimana pre - derby verso il recupero di giocatori importanti Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Genoa, ancora in piena lotta per la retrocessione, ha bisogno urgentemente di punti e ... sarà fondamentale per la stagione e può rappresentare una svolta per ...

Juve in gol a Piazza Affari. Volano i diritti e l'aumento va ... secondo la procura mai caricate a bilancio dalla società calcistica Juventus nella chiusura di ... è arrivata a un punto di svolta. Per andare oltre ci vorrebbe la testimonianza di Jorge Mendes, il ...

La Juve di Salerno recupera qualcosa di perduto: è la svolta? Tuttosport Svolta rinnovo in casa Juve: arriverà prima di Natale! Il rinnovo di contratto di Paulo Dybala sembrava, ormai, esser diventato un caso nazionale. Paulo Dybala, Juventus, Serie A. Nelle ultime ore, infatti, riporta il quotidiano, c’è stato il contatto dec ...

Juventus-Malmo domani in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2021/2022 La Juventus di Massimiliano Allegri tenterà di chiudere in bellezza il proprio girone di Champions League 2021/2022, affrontando il Malmo a Torino. Come e quando seguire il match in diretta tv e strea ...

