Juventus | rinnovo Dybala | la Joya pronta a firmare a vita I dettagli

(Di martedì 7 dicembre 2021) In casasi entra nella fase cruciale deldi Paulo. La firma è vicina, con l’agente dellain arrivo a Torino Come assicura La Gazzetta dello Sport per ildi Pauloè davvero solo più una questione di tempo, non a caso le dichiarazioni post Genoa facevano trasparire grande serenità. Manca solo il sigillo sul contratto da 10 milioni di euro che lo legherà allafino al 2026 (praticamente a). Ecco perché Jorge Antun, l’agente- amico di famiglia di, è pronto a tornare a Torino con l’intento di brindare alla felice conclusione dell’affare prima di Natale. L’ultimo contatto, decisivo, c’è stato nelle ultime ore, e ha dato il via libera ad Antun, che una volta arrivato in Italia ...

A furia di dire che manca solo la firma sul rinnovo del contratto in scadenza tra poco più di sei mesi, si è arrivati al punto in cui Dybala ... accordarsi con un altro club per poi lasciare la... Il calciomercato della Juventus non riguarda solo acquisti e cessioni dei bianconeri ma anche il rinnovo dei suoi pezzi pregiati. Ci sono alcuni giocatori che sono in scadenza di contratto e per i quali la dirigenza dovrà ... Dybala, il rinnovo sotto l'albero: Antun in arrivo a Torino. Firma a vita per il numero 10 della Juventus Come assicura La Gazzetta dello Sport per il rinnovo di Paulo Dybala è davvero solo più una qu ...