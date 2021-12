Juventus | novità nella vicenda plusvalenze | ecco cosa è successo

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 7 dicembre 2021) Svolta importante per lalegata alle; lapotrebbe cambiare il destino del club bianconero. Agnelli (Getty Images)La, da più di una settimana, è sotto indagine per il presunto reato di falso in bilancio e per dellefittizie su cui la Procura di Torino vuole vederci chiaro. La società bianconera, sicura della sua innocenza, si è subito detta disposta ad aiutare gli inquirenti; lo sviluppo dei fatti, però, ha complicato e non poco la posizione del club più titolato d’Italia. Le intercettazioni, infatti, hanno portato alla luce la totale consapevolezza del presidente Agnelli di quanto stesse accadendo. Tra lefinite nel mirino degli inquirenti, quella che desta più sospetti riguarda ...