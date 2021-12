Juventus-Malmo | Allegri | “Vincere domani per finire bene il girone e preparare al meglio Venezia”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. Il match è in programma alle ore 18:45 della giornata diall’Allianz Stadium. I bianconeri devono per forzacontro gli svedesi e sperare al contempo in un passo falso del Chelsea contro i russi dello Zenit se vogliono arrivare primi nel Gruppo H. Di seguito l’analisi del tecnico toscano. Sulle scelte in vista di: “Gioca Perin in porta, rientrano Rugani e Alex Sandro. E poi gioca anche Rabiot. Domattina valuto gli altri, vedo come sta Kean con la caviglia che domenica ha preso un colpo. Gli altri stanno, De Sciglio è rientrato, spero di dargli minutaggio. Qualcuno riposerà, ...

... ma non sarà disponibile per l'ultima sfida della fase a gironi di Champions League contro il, nonchè per il 17esimo turno di campionato che vedrà lasfidare il Venezia in Laguna il ...Lo stop per il numero 44 sarà di una settimana e quindi non sarà disponibile per la sfida di Champions con ile per quella di campionato con il Venezia , rientro previsto infatti per il match ...Massimiliano Allegri parla alla vigilia di Juventus-Malmo, sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022."Domani giocheranno Perin in porta e Rugani. Rientra Alex Sandro, vediamo come starà Kean dopo la botta presa, spero dare del minutaggio a De Sciglio". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimili ...