Juventus | il piano per tenere Bernardeschi | la proposta della società

La Juventus, oltre al rinnovo di Dybala, deve pensare anche a quello di Bernardeschi; la società ha un piano per tenere l'esterno azzurro. In Champions League la Juventus si prepara ad affrontare il Malmo; una sfida da vincere per dare continuità di risultati e sperare nel primo posto del girone (serve anche il passo falso del Chelsea contro lo Zenit). Decisamente più importante il match di sabato prossimo, in casa del Venezia, ai fini della classifica. Non solo il campo; la Juventus sta lavorando anche sul mercato. Due gli obiettivi della società: rinforzare la rosa a disposizione di Allegri e risolvere la questione legata ai rinnovo di contratto.

